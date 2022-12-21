Врач объяснила, почему прием антибиотиков без назначения может стать опасным

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Прием антибиотиков без назначения врача может стать причиной формирования коллективной устойчивости населения к этой группе препаратов. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на врача-терапевта и иммунолога Ирину Ярцеву.

Эксперт отмечает, что бактерии, которые присутствуют в популяции, обучаются на разных организмах. Выработав устойчивость в одном организме, заболевание переходит дальше.

По словам Ярцевой, чаще всего люди самостоятельно принимают лечебные препараты, а к врачам обращаются только в крайне тяжелом состоянии.

"Им ничего не помогло, и в последний момент они решают обратиться в скорую. Таким образом бактерии узнают новые антибиотики, и те перестают работать. В результате врачам приходится использовать уже новое поколение антибиотиков", – подчеркнула врач.

Также Ярцева отметила, что возможна ситуация, при которой человек заражается устойчивой к разным видам антибиотиков инфекцией. Если организм здорового человека готов выдержать "суперрезистентную" бактерию, то для больного со слабой иммунной системой это может обернуться летальным исходом.

"Суперрезистентные" бактерии распространяются в слабых организмах, в организмах, у которых нет сил бороться, у онкологических больных например. Таких людей в популяции много, и все они пользуются одними и теми же лекарствами, одними и теми же больницами", – подчеркнула врач.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каких случаях не стоит принимать антибиотики. По словам специалиста, лечение боли в горле и бронхита необходимо начинать с противокашлевых средств, не спеша с приемом антибиотиков.

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