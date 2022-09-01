Эксперты рассказали, как укрепить иммунитет перед сезоном простуд

С началом осени начинается традиционный сезон простудных заболеваний. Чтобы снизить риск заболеть, нужен крепкий иммунитет. Какие обследования важно пройти, чтобы проверить его боеспособность, и какие продукты помогут укрепить защиту организма – в материале Москвы 24.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тесты подскажут

Специалисты могут оценить состояние иммунитета с помощью небольшого опроса, рассказала Москве 24 врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. По ее словам, о проблемах может говорить даже незначительное ухудшение самочувствия.





Людмила Лапа врач-терапевт высшей квалификации Например, заложен ли нос в настоящий момент, или когда бывает заложен, то в какие периоды времени. Болит ли горло, есть ли комок в горле. Есть ли проблемы в дыхании, с желудочно-кишечным трактом. ЖКТ, вся наша дыхательная система – это и есть наш иммунитет. Если с ними хоть малейшие проблемы, это повод обратиться к врачу.

"Но пациенты не считают это болезнями. Заложен нос – ну и что? А это может быть признаком хронической вирусной или бактериальной инфекции, а может и аллергии. Это все – проблемы нашего иммунитета", – рассказала специалист.

Кроме того, врач может назначить пациенту ряд исследований, по результатам которых увидит, где именно защита организма дает слабину. "Есть много препаратов для восстановления иммунитета. Первым делом врач-терапевт назначает именно их. Эти препараты нужно подбирать индивидуально, исходя из того, какие атаки на организм идут мощнее всего – вирусные, бактериальные или иммунные", – объяснила эксперт.

Она также подчеркнула, что пить витаминные комплексы без консультации с врачом может быть не только не полезно, но и опасно. "Если у человека проблемы с желудочно-кишечным трактом или там есть воспалительный процесс, их просто нельзя пить. В таких условиях точно происходит интоксикация, потому что эти препараты просто не впитываются", – предупредила специалист.

Врач добавила, что сохранить иммунитет в прохладную погоду также поможет правильно подобранная одежда: главное – не ходить по улице с голыми ногами и горлом. "Если холодно, обязательно надо надеть шапку. Сейчас очень часто жалуются на головные боли, которые долго беспокоят, а они нередко возникают из-за хронических инфекций", – сказала терапевт.

Укрепить иммунитет поможет и здоровый рацион. Кроме того, специалист посоветовала по возможности избегать большого скопления людей и надевать маску в общественных местах, чтобы снизить риск подхватить вирус.

Еда от всех болезней

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 тоже отметила, что прежде всего на страже нашей иммунной системы стоит кишечник. Отклонения в его работе напрямую влияют на способность организма противостоять вирусам. "Для кишечника нужно пересмотреть рацион в сторону клетчатки. Она есть в овощах, фруктах, зелени. Также клетчатка содержится в цельнозерновых крупах и цельнозерновом хлебе", – обратила внимание Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог В день организму необходимо не менее 30 граммов клетчатки. Для этого нужно съедать примерно 400–500 граммов продуктов, в которых она есть. Условно, 100 граммов за один прием пищи.

Полезную микрофлору в организме поддерживают кисломолочные продукты: в них содержатся необходимые иммунитету пробиотики, сказала Соломатина. Кроме того, для надежной защиты организма нужно пить достаточное количество жидкости. "По норме это 30 миллилитров на килограмм веса. Пить нужно не по три стакана за раз, а небольшими глотками в течение дня. Это должна быть обычная столовая вода, газированная или нет, не имеет значения", – указала диетолог.

В то же время эксперт не рекомендует запивать холодными напитками еду, которая сложно переваривается (к примеру, мясо). "Из-за холодной воды непереваренная пища идет дальше по кишечнику, что создает в нем проблемы. Тем самым снижается сопротивляемость организма к вирусам", – подчеркнула Соломатина.

Для крепкого иммунитета нужно включить в рацион продукты, богатые витамином D. Он поддержит хорошее психологическое состояние, с которым тоже неразрывно связан иммунитет, обратила внимание специалист. "Богатейший источник витамина D – печень трески. Достаточно есть ее пару раз в неделю. Также это любая жирная рыба, яичный желток, молочные продукты", – перечислила Соломатина.

Супериммунитет помогут создать и продукты с витаминами A, B и C, магнием и цинком. Кроме того, эффективно с вирусами борются танины. Эти соединения содержатся, например, в хурме, какао и черной смородине, привела пример специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог Танины есть в продуктах с характерным вяжущим вкусом. Эти вещества буквально связывают вирус и защищают от него организм.

Не обойтись надежному иммунитету и без кверцетина. Эффективность этих веществ подтвердили исследованиями, которые провели на фоне ситуации с коронавирусом, сказала Соломатина. Кверцетин есть в таких продуктах, как яблоки, смородина и шиповник.

Для крепкого иммунитета нужно не только добавлять в рацион полезные продукты, но и отказываться от вредных. Важно исключить сахар, трансжиры, всевозможные консерванты и красители, а также жареную еду, заключила Соломатина.