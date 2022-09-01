Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

16:54

Главная / Истории /

Эксперты рассказали, как укрепить иммунитет перед сезоном простуд

К атакам готов: как создать супериммунитет в преддверии сезона простуд
обществоеда

С началом осени начинается традиционный сезон простудных заболеваний. Чтобы снизить риск заболеть, нужен крепкий иммунитет. Какие обследования важно пройти, чтобы проверить его боеспособность, и какие продукты помогут укрепить защиту организма – в материале Москвы 24.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тесты подскажут

Специалисты могут оценить состояние иммунитета с помощью небольшого опроса, рассказала Москве 24 врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. По ее словам, о проблемах может говорить даже незначительное ухудшение самочувствия.

Например, заложен ли нос в настоящий момент, или когда бывает заложен, то в какие периоды времени. Болит ли горло, есть ли комок в горле. Есть ли проблемы в дыхании, с желудочно-кишечным трактом. ЖКТ, вся наша дыхательная система – это и есть наш иммунитет. Если с ними хоть малейшие проблемы, это повод обратиться к врачу.
Людмила Лапа
врач-терапевт высшей квалификации

"Но пациенты не считают это болезнями. Заложен нос – ну и что? А это может быть признаком хронической вирусной или бактериальной инфекции, а может и аллергии. Это все – проблемы нашего иммунитета", – рассказала специалист.

Кроме того, врач может назначить пациенту ряд исследований, по результатам которых увидит, где именно защита организма дает слабину. "Есть много препаратов для восстановления иммунитета. Первым делом врач-терапевт назначает именно их. Эти препараты нужно подбирать индивидуально, исходя из того, какие атаки на организм идут мощнее всего – вирусные, бактериальные или иммунные", – объяснила эксперт.

Она также подчеркнула, что пить витаминные комплексы без консультации с врачом может быть не только не полезно, но и опасно. "Если у человека проблемы с желудочно-кишечным трактом или там есть воспалительный процесс, их просто нельзя пить. В таких условиях точно происходит интоксикация, потому что эти препараты просто не впитываются", – предупредила специалист.

Врач добавила, что сохранить иммунитет в прохладную погоду также поможет правильно подобранная одежда: главное – не ходить по улице с голыми ногами и горлом. "Если холодно, обязательно надо надеть шапку. Сейчас очень часто жалуются на головные боли, которые долго беспокоят, а они нередко возникают из-за хронических инфекций", – сказала терапевт.

Укрепить иммунитет поможет и здоровый рацион. Кроме того, специалист посоветовала по возможности избегать большого скопления людей и надевать маску в общественных местах, чтобы снизить риск подхватить вирус.

Еда от всех болезней

Фото: depositphotos/magone

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 тоже отметила, что прежде всего на страже нашей иммунной системы стоит кишечник. Отклонения в его работе напрямую влияют на способность организма противостоять вирусам. "Для кишечника нужно пересмотреть рацион в сторону клетчатки. Она есть в овощах, фруктах, зелени. Также клетчатка содержится в цельнозерновых крупах и цельнозерновом хлебе", – обратила внимание Соломатина.

В день организму необходимо не менее 30 граммов клетчатки. Для этого нужно съедать примерно 400–500 граммов продуктов, в которых она есть. Условно, 100 граммов за один прием пищи.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Полезную микрофлору в организме поддерживают кисломолочные продукты: в них содержатся необходимые иммунитету пробиотики, сказала Соломатина. Кроме того, для надежной защиты организма нужно пить достаточное количество жидкости. "По норме это 30 миллилитров на килограмм веса. Пить нужно не по три стакана за раз, а небольшими глотками в течение дня. Это должна быть обычная столовая вода, газированная или нет, не имеет значения", – указала диетолог.

В то же время эксперт не рекомендует запивать холодными напитками еду, которая сложно переваривается (к примеру, мясо). "Из-за холодной воды непереваренная пища идет дальше по кишечнику, что создает в нем проблемы. Тем самым снижается сопротивляемость организма к вирусам", – подчеркнула Соломатина.

Для крепкого иммунитета нужно включить в рацион продукты, богатые витамином D. Он поддержит хорошее психологическое состояние, с которым тоже неразрывно связан иммунитет, обратила внимание специалист. "Богатейший источник витамина D – печень трески. Достаточно есть ее пару раз в неделю. Также это любая жирная рыба, яичный желток, молочные продукты", – перечислила Соломатина.

Супериммунитет помогут создать и продукты с витаминами A, B и C, магнием и цинком. Кроме того, эффективно с вирусами борются танины. Эти соединения содержатся, например, в хурме, какао и черной смородине, привела пример специалист.

Танины есть в продуктах с характерным вяжущим вкусом. Эти вещества буквально связывают вирус и защищают от него организм.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Не обойтись надежному иммунитету и без кверцетина. Эффективность этих веществ подтвердили исследованиями, которые провели на фоне ситуации с коронавирусом, сказала Соломатина. Кверцетин есть в таких продуктах, как яблоки, смородина и шиповник.

Для крепкого иммунитета нужно не только добавлять в рацион полезные продукты, но и отказываться от вредных. Важно исключить сахар, трансжиры, всевозможные консерванты и красители, а также жареную еду, заключила Соломатина.

Читайте также

Камзин Никита

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать