Кардиолог назвала лекарства, способные вызывать внутреннее кровотечение

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Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала Москве 24, что бесконтрольный прием препаратов для разжижения крови может спровоцировать внутреннее кровотечение в организме.

По словам эксперта, речь идет об антикоагулянтах. Часто они применяются при тромбозе и коронавирусе для уменьшения свертываемости крови.

"Если человек увеличивает дозы или не контролирует применение, этот препарат накапливается и может вызывать кровотечение", – предупреждает кардиолог.





Юлия Маршинцева врач-кардиолог Когда идет передозировка этих препаратов – это геморрагические инсульты, внутренние кровотечения, которые могут привести к летальному исходу.

Маршинцева не рекомендует назначать себе такие препараты самостоятельно. Лучше всего проконсультироваться со специалистом.

"С этими препаратами надо быть осторожнее и всегда принимать их под контролем врача и именно в той дозировке, которую он прописал. Не надо самим ее увеличивать. Но и уменьшать самим тоже не надо, потому что тогда эффекта от приема лекарства не будет", – заключила кардиолог.

Ранее были названы лекарства, которые могут повысить риск тромбоза у некоторых категорий людей. В частности, речь идет об оральных контрацептива и гормональных препаратах, которые используют при гормонально-заместительной терапии. Дело в том, что они способны изменять в организме распределение жидкости. В результате у человека повышается склонность к свертываемости крови.



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