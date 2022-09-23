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Терапевт рассказал об опасных лекарствах для пожилых

"Коктейль родом из СССР": названы опасные лекарства для пожилых
обществоэксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-терапевт Алексей Хухрев в разговоре с Москвой 24 призвал пожилых людей с осторожностью принимать успокоительные, снотворные, а также антигистаминные препараты.

"Очень часто у нас употребляемые пожилыми людьми – это валокордин, корвалол. Вот этот коктейль родом из Советского Союза содержит в себе фенобарбитал, который у пожилых людей может очень сильно нарушать координацию движения. Напившись этого, люди могут падать и ломать себе все что угодно", – говорит эксперт.

Кроме того, осторожными следует быть с любыми снотворными, транквилизаторами и антигистаминными препаратами, предупредил врач.

Вместо успокоения они, наоборот, могут вызывать тревогу, ажитацию (сильное эмоциональное возбуждение. – Прим. ред.). Или давать излишний транквилизирующий эффект, и люди падать начинают, реально ломать себе бедра и прочие вещи. Поэтому с этой группой препаратов надо людям быть очень аккуратными.
Алексей Хухрев
врач-терапевт

Ранее врач-гастроэнтеролог Марина Шурова предупредила об опасности самолечения антибиотиками. По словам эксперта, если принимать их в качестве профилактической меры в сезон простуд, то это может спровоцировать нарушения в микрофлоре кишечника. Более того, существует риск столкнуться с диареей или запором.

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