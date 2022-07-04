Врач рассказала, какие лекарства должны быть в аптечке для отпуска

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В аптечке для отпуска обязательно должны быть препараты, которые человек принимает на постоянной основе, а также жаропонижающие, антигистаминные, сорбенты и средства оказания первой помощи. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По словам специалиста, если у человека есть проблемы со здоровьем, которые требуют постоянно принимать те или иные препараты в качестве базовой терапии, то их необходимо взять с собой на отдых. Причем важно, чтобы этого запаса хватило на весь период отпуска.





Татьяна Романенко врач-терапевт Если у вас давление и доктор вам прописал какие-то гипотензивные препараты, они обязательно должны быть в вашей аптечке в достаточном количестве. Нет ничего опаснее, когда на отдыхе заканчиваются базовые препараты и вы вынуждены их искать в аптеках.

На отдыхе может случиться так, что необходимого для человека лекарства не окажется в аптеке или потребуется показать рецепт. Поэтому для перестраховки лучше взять все с собой в достаточном количестве, подчеркнула врач.

"Что может нас подстерегать на отдыхе? Конечно, какие-то простудные заболевания, которые могут сопровождаться повышением температуры. Поэтому обязательно в аптечке должны быть жаропонижающие препараты. Подойдет парацетамол", – говорит терапевт.

Во время отпуска человек может столкнуться с какими-то незнакомыми цветами или укусами насекомых, поэтому в аптечке обязательно должны быть антигистаминные препараты. Они помогут избавиться от аллергии, продолжает Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт Лето – это пора пищевых отравлений. В нашей аптечке должны быть препараты, которые помогут снять интоксикацию. Это может быть активированный уголь или другие более современные сорбенты.

Не нужно забывать и о средствах оказания первой помощи, напоминает врач. Это бинт, бактерицидный и водонепроницаемый лейкопластырь, антисептические жидкости, которые подойдут как для полоскания горла в случае развития какого-то простудного заболевания, так и для обработки ран.

"Можно взять и антисептики в виде карандашей. Они не займут много места, никогда не прольются. Зеленка в виде карандаша будет очень даже необходима в нашей аптечке", – заключила терапевт.

Ранее россиянам напомнили, что в домашней аптечке не должны лежать просроченные препараты. Кроме того, не следует хранить большое количество лекарств, поскольку соблюдать для всех средств температурный режим, указанный в аннотации, не получится. При этом из-за меняющихся внешних условий свойства препаратов также могут стать другими.

