Врач рассказала, какие лекарства должны быть в аптечке для отпуска

Фото: depositphotos/oskaphoto
В аптечке для отпуска обязательно должны быть препараты, которые человек принимает на постоянной основе, а также жаропонижающие, антигистаминные, сорбенты и средства оказания первой помощи. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
По словам специалиста, если у человека есть проблемы со здоровьем, которые требуют постоянно принимать те или иные препараты в качестве базовой терапии, то их необходимо взять с собой на отдых. Причем важно, чтобы этого запаса хватило на весь период отпуска.
На отдыхе может случиться так, что необходимого для человека лекарства не окажется в аптеке или потребуется показать рецепт. Поэтому для перестраховки лучше взять все с собой в достаточном количестве, подчеркнула врач.
"Что может нас подстерегать на отдыхе? Конечно, какие-то простудные заболевания, которые могут сопровождаться повышением температуры. Поэтому обязательно в аптечке должны быть жаропонижающие препараты. Подойдет парацетамол", – говорит терапевт.
Во время отпуска человек может столкнуться с какими-то незнакомыми цветами или укусами насекомых, поэтому в аптечке обязательно должны быть антигистаминные препараты. Они помогут избавиться от аллергии, продолжает Романенко.
Не нужно забывать и о средствах оказания первой помощи, напоминает врач. Это бинт, бактерицидный и водонепроницаемый лейкопластырь, антисептические жидкости, которые подойдут как для полоскания горла в случае развития какого-то простудного заболевания, так и для обработки ран.
"Можно взять и антисептики в виде карандашей. Они не займут много места, никогда не прольются. Зеленка в виде карандаша будет очень даже необходима в нашей аптечке", – заключила терапевт.
Ранее россиянам напомнили, что в домашней аптечке не должны лежать просроченные препараты. Кроме того, не следует хранить большое количество лекарств, поскольку соблюдать для всех средств температурный режим, указанный в аннотации, не получится. При этом из-за меняющихся внешних условий свойства препаратов также могут стать другими.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: