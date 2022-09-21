Врач рассказала об опасности самолечения антибиотиками для ЖКТ

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Из-за самостоятельного лечения антибиотиками пациенты могут столкнуться с запорами и диареей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Марину Шурову.
По ее словам, прием этих препаратов в сезон простуды для профилактики нарушает микрофлору кишечника. При этом на ее восстановление требуется много времени.
Шурова рекомендовала своим коллегам не выписывать подобные лекарства без причины. Она выразила мнение, что лучше понять, чем болен человек, подождать.
"Чаще всего антибиотики принимают в больницах, из-за чего инфекция начинает сильнее сопротивляться или вообще перестает обращать внимание на препараты. Есть такое понятие – внутрибольничная пневмония. Если человек долго лежал в больнице, он рискует подхватить именно супербактерию, которую нельзя уничтожить большинством препаратов или вообще нельзя", – отметила Шурова.
Наиболее опасной супербактерией она назвала кишечную палочку.
Ранее врач-терапевт Елена Тихомирова рассказала, в каких случаях молоко вредно для организма. Как отметила специалист, у некоторых взрослых фермент лактазы со временем может исчезнуть или его активность заметно снижается. Тогда после употребления молока у человека могут возникнуть вздутие и урчание в животе.
"Доктор 24": молоко
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