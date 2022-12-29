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08:00

Общество

Врач назвала главную ошибку при измерении давления

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в разговоре с Москвой 24 назвала главной ошибкой измерение давления сразу после физической нагрузки и эмоционального разговора.

"Не надо мерить давление сразу после того, как вы с кем-то эмоционально поговорили или потренировались. Оно, естественно, будет высоким", – объясняет эксперт.

Если вы только что пробежали кросс и давление оказалось высоким, очевидно, что дело в нагрузке. Не надо это расценивать как патологию.
Ирина Ярцева
врач-терапевт, иммунолог

Перед измерением давления эксперт порекомендовала успокоиться и немного отдохнуть.

"Сядьте спокойно, расслабьтесь. Рука должна спокойно лежать на столе. Если меряете давление электронным тонометром, желательно перемерить три раза. Сначала измеряем на одной руке, потом на другой, потом опять меняем, и среднее выбираете", – говорит Ярцева.

Обычно даже в инструкции к электронному тонометру написано – три раза перемерить и среднее выбрать. Не надо реагировать сразу на первые значения, потому что электрическая машина может не сразу словить правильное давление.
Ирина Ярцева
врач-иммунолог

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев назвал неожиданные признаки, сигнализирующие о высоком артериальном давлении. В частности, речь идет о давящей боли в области затылка, а также об ощущении жара в лице. Кроме того, о высоком давлении могут предупреждать частые походы в туалет.

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