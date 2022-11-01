Врач назвал неожиданные признаки высокого артериального давления

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Частый поход в туалет и давящие боли в затылке могут указывать на высокое артериальное давление. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

По словам эксперта, организм каждого человека может реагировать по-разному на повышение артериального давления. Одни люди вообще ничего не чувствуют, а другие будут ощущать недомогание даже при малейшем его подъеме.

"В основном самые характерные симптомы – это давящие боли в затылке, покраснение лица, жар в лице. Может быть покраснение кожи на груди. Посередине груди появляются открытые капиллярчики", – объясняет эксперт.





Алексей Хухрев врач-терапевт Некоторые часто начинают бегать в туалет. Но это, кстати, хорошо, потому что организм таким образом сбрасывает жидкость и может сам снизить давление.

Кроме того, иногда наблюдается чувство давления за грудиной, тошнота и ощущение покалывания в руках и ногах, заключил эксперт.

Ранее россиянам рассказали о противопоказаниях при высоком давлении. В частности, запрещается употреблять спиртные напитки и курить из-за риска спазма сосудов. Кроме того, не следует игнорировать свое состояние, лучше сразу выпить назначенные врачом лекарства для снижения давления. При этом не стоит злоупотреблять такими средствами, нарушая дозировку.

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