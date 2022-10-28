Врач рассказал о реакции организма человека на скачки атмосферного давления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников предостерег о влиянии осенней погоды и скачков атмосферного давления на организм человека. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Врач напомнил, что в осенний период укорачивается световой день, становится меньше солнца, что провоцирует дефицит витамина D. Кроме того, для этого периода характерны понижение температуры и перепады давления.

"Даже здоровые люди могут испытывать хандру и упадок сил. Организм, как очень сложная компьютерная система, постоянно реагирует на изменение климатических условий", – подчеркнул эксперт.

Тяжельников отметил, что при повышении атмосферного давления организм пытается удерживать в норме собственное артериальное давление. Кроме того, внутренние ресурсы сердца, сосудов и других органов также участвуют в процессе терморегуляции человека.

По словам специалиста, колебания давления в осенний период могут привести к апатии или заторможенности. Возможна и обратная реакция – возбуждение и смена настроения. Существует риск головокружения и бессонницы.

"У людей с ослабленным иммунитетом, с хроническими заболеваниями, у пожилых адаптационные механизмы ослабевают, поэтому они ярче реагируют на любые изменения внешней среды, в том числе, атмосферного давления. Этим объясняется метеозависимость", – подчеркнул Тяжельников.

Врач посоветовал проверить здоровье тем людям, которые считают себя здоровыми, но при изменении погоды испытывают одышку или сильные головные боли.

Для профилактики осенью следует поддерживать здоровый и достаточный сон, а также ввести сбалансированное питание с витаминами и микроэлементами. Назначить дозировку витаминов D, С, B и цинка сможет врач. Кроме того, уместно поддерживать физическую активность и избегать стресса и переохлаждения.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал об ощущениях, с которыми может столкнуться человек в период магнитных бурь. По словам эксперта, наиболее частыми симптомами являются головные боли и скачки артериального давления. Из-за погодного явления человек может стать более раздражительным.

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