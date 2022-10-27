Врач рассказал об опасных симптомах, проявляющихся из-за магнитных бурь

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В период магнитных бурь человек может испытывать раздражительность, головные боли и скачки артериального давления. Об этом Москве 24 рассказал кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Ранее астрономы предупредили, что в ближайшее время на Земле могут происходить магнитные бури. В частности, 28, 30 и 31 октября. Кроме того, 2, 5 и 10 ноября. Также в отдельные дни может фиксироваться возбуждение магнитосферы. Речь идет о периоде с 27 октября по 11 ноября.





Михаил Кутушов врач-токсиколог Сила магнитного поля, электронов и частиц влияет на наш организм. Симптомы воздействия магнитных бурь на человека – это раздражительность, головные боли, скачки артериального давления.

Эксперт также перечислил группы риска, на которых магнитные бури могут отразиться сильнее всего.

"Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хроническими заболеваниями, люди пожилого возраста, те, кто недавно перенес травмы или попадал в аварии, люди с лишним весом в особой группе риска и больше подвержены влиянию магнитных бурь", – объяснил эксперт.

Кроме того, люди с хронической усталостью также могут испытывать неприятные симптомы в этот период, говорит Кутушов.





Михаил Кутушов кандидат медицинских наук, врач-токсиколог В период магнитных бурь, если вы знаете, что организм реагирует на изменения в атмосфере, нужно постараться оставаться в покое, избегать стрессовых ситуаций, пить больше воды, есть легкую пищу и не переутомляться.

Ранее директор Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович предупредил о возможном увеличении количества магнитных бурь на Земле. По словам эксперта, это связано с ростом солнечной активности, который ожидается в ближайшие годы.

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