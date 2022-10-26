Врач рассказал, чего нельзя делать при боли в груди

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

При боли в груди лучше не заниматься самолечением и физической активностью. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

"Не надо делать каких-то резких телодвижений, идти в баню с надеждой, что человек попарится и его отпустит, не надо бежать на спорт", – говорит эксперт.

Специалист предупреждает, что физические нагрузки во время боли в груди могут привести к инфаркту.





Алексей Хухрев врач-терапевт Если у человека развилась стенокардия, его с большей вероятностью может настигнуть инфаркт. Особенно если есть бляшка в коронарной артерии, а человек начнет разгонять пульс.

Кроме того, специалист советует не заниматься самолечением, поскольку некоторые лекарства, в частности обезболивающие, могут навредить здоровью.

"При боли в груди нельзя системно принимать разные таблетки, потому что некоторые могут облегчить состояние, а другие – убить. Например, обезболивающие нестероидные препараты могут спровоцировать сердечный приступ, подбросить давление", – предупреждает терапевт.

Лучше обратиться к врачу, который установит причину болей и подберет необходимое лечение, рекомендует Хухрев.

Ранее россиянам перечислили признаки, которые могут предупреждать об инфаркте. По словам врача-терапевта Татьяны Романенко, в типичных случаях он сопровождается болевыми ощущениями за грудиной в левой половине грудной клетки. Кроме того, у человека падет давление, появляются слабость и испарина.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!