13:36Общество
Врач рассказал, чего нельзя делать при боли в груди
Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy
При боли в груди лучше не заниматься самолечением и физической активностью. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
"Не надо делать каких-то резких телодвижений, идти в баню с надеждой, что человек попарится и его отпустит, не надо бежать на спорт", – говорит эксперт.
Специалист предупреждает, что физические нагрузки во время боли в груди могут привести к инфаркту.
Кроме того, специалист советует не заниматься самолечением, поскольку некоторые лекарства, в частности обезболивающие, могут навредить здоровью.
"При боли в груди нельзя системно принимать разные таблетки, потому что некоторые могут облегчить состояние, а другие – убить. Например, обезболивающие нестероидные препараты могут спровоцировать сердечный приступ, подбросить давление", – предупреждает терапевт.
Лучше обратиться к врачу, который установит причину болей и подберет необходимое лечение, рекомендует Хухрев.
Ранее россиянам перечислили признаки, которые могут предупреждать об инфаркте. По словам врача-терапевта Татьяны Романенко, в типичных случаях он сопровождается болевыми ощущениями за грудиной в левой половине грудной клетки. Кроме того, у человека падет давление, появляются слабость и испарина.
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