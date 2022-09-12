Врач назвала признаки начинающегося инфаркта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала Москве 24, что типичная картина инфаркта, как правило, сопровождается болевыми ощущениями.

По ее словам, чаще всего боль локализуется за грудиной в левой половине грудной клетки. Она может распространяться в левую руку, под лопатку, в челюсть, отмечает специалист.

"Это такая острая, пронзительная боль, которая не дает человеку двигаться, то есть он не может идти, а просто замирает в каком-то положении", – поясняет врач.





Татьяна Романенко врач-терапевт Резкое ухудшение состояния, падение давления, слабость, испарина тоже может быть признаком инфаркта.

В группе риска по возникновению инфаркта люди с атеросклерозом, гипертонией и сахарным диабетом. Кроме того, следует быть внимательным и тем, у кого в роду были случаи этого патологического состояния, заключила специалист.

Ранее россиян предупредили об угрозе инфаркта на фоне смены погоды. В группу риска входя метеозависимые и пожилые люди, а также те, кто страдает от хронических заболеваний. Кроме того, женщины в период менопаузы и дети. Отмечается, что у них тяжелые состояния нередко возникают, поскольку организм не успевает быстро адаптироваться к резким температурным скачкам.

