Врач назвала признаки начинающегося инфаркта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала Москве 24, что типичная картина инфаркта, как правило, сопровождается болевыми ощущениями.
По ее словам, чаще всего боль локализуется за грудиной в левой половине грудной клетки. Она может распространяться в левую руку, под лопатку, в челюсть, отмечает специалист.
"Это такая острая, пронзительная боль, которая не дает человеку двигаться, то есть он не может идти, а просто замирает в каком-то положении", – поясняет врач.
В группе риска по возникновению инфаркта люди с атеросклерозом, гипертонией и сахарным диабетом. Кроме того, следует быть внимательным и тем, у кого в роду были случаи этого патологического состояния, заключила специалист.
Ранее россиян предупредили об угрозе инфаркта на фоне смены погоды. В группу риска входя метеозависимые и пожилые люди, а также те, кто страдает от хронических заболеваний. Кроме того, женщины в период менопаузы и дети. Отмечается, что у них тяжелые состояния нередко возникают, поскольку организм не успевает быстро адаптироваться к резким температурным скачкам.
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