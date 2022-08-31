Врач предупредила об угрозе инфаркта у людей из групп риска из-за погодных скачков

Фото: depositphotos/Kzenon
Врач общей практики телемедицинского сервиса "Доктис" Анастасия Карнаухова предупредила об угрозе инфаркта у людей из групп риска из-за смены погоды, сообщает "Газета.ру".
Эксперт отметила, что среди людей, которые находятся в этой группе, – дети, пожилые, метеозависимые, страдающие хроническими заболеваниями, а также женщины в период менопаузы.
"У таких людей в силу возрастных особенностей или патологий, вызванных различными заболеваниями, организм не успевает вовремя адаптироваться к резким перепадам температуры воздуха что нередко приводит к тяжелым состояниям", – уточнила Карнаухова.
По ее словам, в первую очередь на смену погоды реагируют сосуды, путем расширения или сужения которых организм выполняет естественную терморегуляцию.
"Таким образом первыми в группе риска оказываются люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, например гипертонической болезнью", – отметила медик.
Она сообщила, что сильные перепады температуры на улице могут вызывать у таких людей гипертонический криз, а вследствие нарушение мозгового кровообращения. Кто страдает ишемической болезнью сердца, есть риск получить приступ нестабильной стенокардии, что может вызвать инфаркт миокарда.
Чтобы минимизировать последствия смены погоды, эксперт посоветовала иметь полноценный сон, избегать стресса и сильной физнагрузки, соблюдать здоровый рацион и самостоятельно не регулировать дозировку медицинских препаратов.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов перечислил продукты, которые больше всего вредят сердцу. По его словам, трансжиры, насыщенные и вредные животные жиры, а также жаренная в масле пища оказывают негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы человека.
Кроме того, специалист отмечал, что еда должна быть наиболее естественной для региона проживания человека. Он рекомендовал следить за количеством еды, а также за ее качеством.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: