Врач предупредила об угрозе инфаркта у людей из групп риска из-за погодных скачков

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Врач общей практики телемедицинского сервиса "Доктис" Анастасия Карнаухова предупредила об угрозе инфаркта у людей из групп риска из-за смены погоды, сообщает "Газета.ру".

Эксперт отметила, что среди людей, которые находятся в этой группе, – дети, пожилые, метеозависимые, страдающие хроническими заболеваниями, а также женщины в период менопаузы.

"У таких людей в силу возрастных особенностей или патологий, вызванных различными заболеваниями, организм не успевает вовремя адаптироваться к резким перепадам температуры воздуха что нередко приводит к тяжелым состояниям", – уточнила Карнаухова.

По ее словам, в первую очередь на смену погоды реагируют сосуды, путем расширения или сужения которых организм выполняет естественную терморегуляцию.

"Таким образом первыми в группе риска оказываются люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, например гипертонической болезнью", – отметила медик.

Она сообщила, что сильные перепады температуры на улице могут вызывать у таких людей гипертонический криз, а вследствие нарушение мозгового кровообращения. Кто страдает ишемической болезнью сердца, есть риск получить приступ нестабильной стенокардии, что может вызвать инфаркт миокарда.

Чтобы минимизировать последствия смены погоды, эксперт посоветовала иметь полноценный сон, избегать стресса и сильной физнагрузки, соблюдать здоровый рацион и самостоятельно не регулировать дозировку медицинских препаратов.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов перечислил продукты, которые больше всего вредят сердцу. По его словам, трансжиры, насыщенные и вредные животные жиры, а также жаренная в масле пища оказывают негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы человека.

Кроме того, специалист отмечал, что еда должна быть наиболее естественной для региона проживания человека. Он рекомендовал следить за количеством еды, а также за ее качеством.