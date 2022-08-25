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Кардиолог назвал симптомы гипертонического криза

"Срочно вызывайте скорую": какие симптомы говорят о гипертоническом кризе
обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/undrey

Одышка, пелена перед глазами и кровотечение из носа могут свидетельствовать о гипертоническом кризе. Об этом Москве 24 рассказал кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

Он отметил, что это состояние развивается внезапно на фоне стрессовой ситуации. В результате верхнее давление может повышаться до 200–250 миллиметров ртутного столба, нижнее – до 140–150.

При этом может быть одышка, тяжесть, дурнота в голове, пелена перед глазами. Может произойти носовое кровотечение, потому что если сосуды слабые, может произойти их разрыв. На фоне высокого давления может развиться отек легких с одышкой, кашлем, а также боли в сердце, перегрузка левого желудочка и левосердечная недостаточность.
Юрий Серебрянский
кардиолог, заслуженный врач РФ

"Иногда гипертонический криз развивается у людей во время принятия горячего душа, и там происходит падение в ванной с травмой головы, ушибом головного мозга, с самыми разными переломами", – предупредил эксперт.

Он подчеркнул, что тем, у кого наблюдаются колебания артериального давления, необходимо иметь дома тонометр. Если появляются симптомы гипертонического криза, кардиолог советует не заниматься самолечением: лучше всего незамедлительно вызвать скорую помощь и оставить входную дверь открытой (на случай потери сознания).

Игнорирование симптомов криза заканчивается инсультом, потерей сознания и гибелью. Может быть отек мозга, отек легких с потерей сознания. Инфаркт миокарда на фоне гипертонического криза тоже может случиться, особенно если до этого сердце было не совсем в порядке.
Юрий Серебрянский
кардиолог, заслуженный врач РФ

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предостерегла людей с повышенным артериальным давлением от употребления кофе, энергетиков и крепкого чая. По словам специалиста, энергетики действуют на нервную и сердечно-сосудистую системы чересчур возбуждающе, заставляя их работать в большей степени, чем это необходимо, и повышают давление. Кроме того, повысить давление может кофе и крепкий чай за счет содержания в нем кофеина.

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