Кардиолог назвал симптомы гипертонического криза

Фото: depositphotos/undrey
Одышка, пелена перед глазами и кровотечение из носа могут свидетельствовать о гипертоническом кризе. Об этом Москве 24 рассказал кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.
Он отметил, что это состояние развивается внезапно на фоне стрессовой ситуации. В результате верхнее давление может повышаться до 200–250 миллиметров ртутного столба, нижнее – до 140–150.
"Иногда гипертонический криз развивается у людей во время принятия горячего душа, и там происходит падение в ванной с травмой головы, ушибом головного мозга, с самыми разными переломами", – предупредил эксперт.
Он подчеркнул, что тем, у кого наблюдаются колебания артериального давления, необходимо иметь дома тонометр. Если появляются симптомы гипертонического криза, кардиолог советует не заниматься самолечением: лучше всего незамедлительно вызвать скорую помощь и оставить входную дверь открытой (на случай потери сознания).
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предостерегла людей с повышенным артериальным давлением от употребления кофе, энергетиков и крепкого чая. По словам специалиста, энергетики действуют на нервную и сердечно-сосудистую системы чересчур возбуждающе, заставляя их работать в большей степени, чем это необходимо, и повышают давление. Кроме того, повысить давление может кофе и крепкий чай за счет содержания в нем кофеина.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: