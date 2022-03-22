Врач рассказала об опасных напитках для гипертоников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 предостерегла граждан с повышенным артериальным давлением от употребления кофе, энергетиков и крепкого чая.
По словам специалиста, энергетики действуют на нервную и сердечно-сосудистую системы чересчур возбуждающе, заставляя их работать в большей степени, чем это необходимо, и повышают давление. "В конечном итоге постоянный прием энергетиков истощает ресурсы организма и именно тогда, когда эти ресурсы нужнее всего, организм может дать сбой", – объясняет Чернышова.
Терапевт не советует гипертоникам употреблять и другие напитки с содержанием кофеина: кофе и чай, особенно зеленый, который, на первый взгляд, кажется не таким уж и опасным. "Людям кажется, что раз зеленый чай такой бледный на вид, значит, в нем мало кофеина. На самом деле как раз там кофеина много", – предупреждает врач.
Терапевт советует обратить внимание на травяные чаи, среди которых безвредные напитки со смородиновым, липовым и малиновым листом. Не следует забывать и об употреблении простой воды, говорит Чернышова.
"Можно пить как воду комнатной температуры, так и горячую. Стакан горячей воды с утра тоже обладает прекрасным тонизирующим действием, не вредит организму и благоприятно сказывается на общем обмене веществ", – заключила она.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о влиянии чая каркаде на артериальное давление. Когда его нужно повысить, лучше пить горячий напиток. Холодный каркаде, наоборот, понижает давление, отметила эксперт.
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