Кардиолог назвала ошибки при измерении давления

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Козлова рассказала Москве 24, что громко работающий во время измерения давления телевизор может исказить результаты.

Артериальная гипертензия – самое распространенное хроническое заболевание в мире, говорит эксперт. При этом страдать от нее могут не только пожилые, но и молодые люди.

"Очень часто дебют этого заболевания приходится как раз на молодой возраст. Это могут быть даже подростки или пациенты 18–20 лет. Связано это с генетическими поломками, которые происходят в организме", – рассказала Козлова в интервью программе "Доктор 24".

Сопутствующими факторами может быть избыточная масса тела, неправильное питание, потребление продуктов с большим содержанием соли, вредные привычки, например курение и стресс в условиях мегаполиса, рассуждает специалист.

Людям без артериальной гипертензии кардиолог советует измерять давление раз в месяц. Тем же, у кого периодически оно повышается, лучше контролировать показатели каждый день, говорит врач.

Эксперт рекомендует измерять давление после пятиминутного отдыха. За 1,5–2 часа до этого лучше воздержаться от употребления крепких напитков. Также желательно не курить и не использовать сосудосуживающие лекарственные препараты – это могут быть назальные или глазные капли. В идеале перед процедурой нужно опорожнить мочевой пузырь, уточнила Козлова. Кроме того, врач дала совет, в каком положении следует проводить измерение.





Ольга Козлова врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Нужно облокотиться на спинку стула, ноги не должны быть скрещены. Рядом не должно быть каких-то звуковых приборов, которые могут исказить нам цифры артериального давления. Например, громко работающий телевизор может повлиять на результат. И самому пациенту не следует разговаривать.

Исказить результат может и неправильно надетая манжета тонометра, говорит кардиолог. "Нижний край манжеты необходимо размещать на 1–2 сантиметра выше от локтевого сгиба. Очень важно выбрать правильный размер манжеты. Это тоже влияет на точность измерения. Особенно это касается тех пациентов, кто имеет избыточную массу тела или ожирение. Манжета им, как правило, может быть мала", – предупреждает эксперт.

Рука должна быть освобождена от каких-то давящих предметов одежды. Не должно быть часов или браслетов, потому что дополнительное сдавливание артерии тоже может повлиять на результаты измерения, заключила Козлова.

Ранее кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал, какую опасность несет бесконтрольный прием лекарств, понижающих давление. Из-за передозировки такими средствами оно может резко понизиться, в результате чего не исключены головокружения вплоть до потери сознания и инсульт.