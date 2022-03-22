Кардиолог назвала ошибки при измерении давления

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Козлова рассказала Москве 24, что громко работающий во время измерения давления телевизор может исказить результаты.
Артериальная гипертензия – самое распространенное хроническое заболевание в мире, говорит эксперт. При этом страдать от нее могут не только пожилые, но и молодые люди.
"Очень часто дебют этого заболевания приходится как раз на молодой возраст. Это могут быть даже подростки или пациенты 18–20 лет. Связано это с генетическими поломками, которые происходят в организме", – рассказала Козлова в интервью программе "Доктор 24".
Сопутствующими факторами может быть избыточная масса тела, неправильное питание, потребление продуктов с большим содержанием соли, вредные привычки, например курение и стресс в условиях мегаполиса, рассуждает специалист.
Людям без артериальной гипертензии кардиолог советует измерять давление раз в месяц. Тем же, у кого периодически оно повышается, лучше контролировать показатели каждый день, говорит врач.
Эксперт рекомендует измерять давление после пятиминутного отдыха. За 1,5–2 часа до этого лучше воздержаться от употребления крепких напитков. Также желательно не курить и не использовать сосудосуживающие лекарственные препараты – это могут быть назальные или глазные капли. В идеале перед процедурой нужно опорожнить мочевой пузырь, уточнила Козлова. Кроме того, врач дала совет, в каком положении следует проводить измерение.
Исказить результат может и неправильно надетая манжета тонометра, говорит кардиолог. "Нижний край манжеты необходимо размещать на 1–2 сантиметра выше от локтевого сгиба. Очень важно выбрать правильный размер манжеты. Это тоже влияет на точность измерения. Особенно это касается тех пациентов, кто имеет избыточную массу тела или ожирение. Манжета им, как правило, может быть мала", – предупреждает эксперт.
Рука должна быть освобождена от каких-то давящих предметов одежды. Не должно быть часов или браслетов, потому что дополнительное сдавливание артерии тоже может повлиять на результаты измерения, заключила Козлова.
Ранее кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал, какую опасность несет бесконтрольный прием лекарств, понижающих давление. Из-за передозировки такими средствами оно может резко понизиться, в результате чего не исключены головокружения вплоть до потери сознания и инсульт.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: