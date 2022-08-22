Кардиолог перечислил привычки, которые убивают сердце

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Курение, алкоголь, кофе, неправильное питание и регулярный недосып убивают сердце. Об этом Москве 24 рассказал кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

Специалист отмечает, что во время курения у человека меняется сердечный ритм и сужаются сосуды. Кроме того, у курильщиков быстрее развивается атеросклероз.





Юрий Серебрянский кардиолог, заслуженный врач РФ Мы смотрели, как меняется сердечный ритм, когда человек курит. У пациента пульс учащался до 120–140 ударов в минуту. Это изнашивание сердца. И плюс атеросклероз, и еще это влияет на вегетативную нервную систему, которая регулирует тонус сосудов. Так что курение может приводить и к различной аритмии.

Несмотря на то что есть более и менее вредные дозы алкоголя, в любом случае на сердце такие напитки действуют токсически, подчеркнул врач. Отдельно он выделил пиво, поскольку люди злоупотребляют пенистым чаще всего.

"Бывает и так называемое пивное сердце и алкогольное поражение сердца в виде дистрофии миокарда. Бывает, сердце изменяется, его мышечные клетки как бы расползаются. Оно становится расширенным, больших объемов и больших размеров. Это называется дилатационная кардиомиопатия. Она приводит в конечном счете к сердечной недостаточности", – предупреждает специалист.

Еще одна плохая привычка – переедание, особенно когда речь идет об употреблении мяса и сала. Присутствие в рационе большого количества вредной пищи и, как следствие, избыточная масса тела приводят к поражению сердца, развитию его жировой дистрофии и в конечном счете к сердечной недостаточности, говорит Серебрянский.





Юрий Серебрянский кардиолог, заслуженный врач РФ Сердце изменяется и замещается жировой тканью. Оно помещается в жировую подушку и будет хуже сокращаться от таких условий. Возникают отеки на ногах, увеличение печени. Зачастую если сердце поражается от вредных привычек, то чаще всего не оно одно, а вместе с печенью и почками.

Вредно и чрезмерное употребление кофе. Он может привести к аритмии и развитию сердечной недостаточности, продолжает кардиолог.

"Также и недосып, нарушение режима сна и бодрствования тоже приводят к аритмии. Сердце должно отдыхать в ночные часы, а вместо этого оно колотится и часто сокращается. Это тоже вредно", – указал врач.

Специалист советует ложиться в одно и то же время и спать около 8 часов.

Ранее россиянам рассказали о правильном рационе, благодаря которому можно избежать проблем с сердцем. По словам кардиолога Наны Погосовой, необходимо в первую очередь ограничивать потребление насыщенных жиров и трансжиров, в частности. Кроме того, организму на регулярной основе требуется клетчатка. Также нужно следить за тем, чтобы употребление сахара и соли было в пределах допустимой нормы.