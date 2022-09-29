Врач назвала продукты, необходимые для нормальной работы сердца

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Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог клинического центра Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Хатуна Минджия назвала продукты, которые стоит добавить в рацион для нормальной работы сердца. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По ее словам, употреблять нужно курагу, овсянку и миндаль, а также баклажаны и капусту.
"В рацион следует добавить растительные масла, морскую рыбу. Например, скумбрию, сельдь и палтус. Можно также включить постные сорта птицы, индейку и говядину. Кроме того, будут полезны для укрепления сердца бобовые, свежие фрукты и овощи – морковь, помидоры, баклажаны, все виды капусты, зелень", – рассказала врач.
Минджия также посоветовала исключить из рациона жареную жирную пищу, сладкое, мучное и алкоголь.
Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что боль в груди во время нагрузок, низкий пульс и сильное головокружение – поводы как можно скорее обратиться к кардиологу. По словам эксперта, нельзя игнорировать боль в груди, возникающую в ответ на стандартную физическую активность.
Кроме того, уточнил врач, посетить кардиолога стоит, если человек почувствовал, что сердце у него бьется с перебоями, появилось головокружение, и он начал терять сознание. Это может быть признаком аритмии.
"Доктор 24": баклажаны
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