Врач предупредила о возможных проблемах с сердцем из-за капель для носа

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Использование сосудосуживающих средств от насморка больше семи дней может привести к зависимости от препарата, а также к проблемам с сердцем, заявила врач-отоларинголог Ольга Мальченко.
"Помимо привыкания, капли воздействуют на адреналовые рецепторы, расположенные по всему организму, а значит и все сосуды, в том числе головного мозга, а также увеличивается нагрузка на сердце", – сказала она в беседе с Ura.ru.
Кроме того, добавила она, зависимость от капель может стать причиной гипертонии и инсульта, если у человека есть к этому недугу предрасположенность. Также при частом использовании препаратов от насморка увеличиваются шансы развития варикоза.
"Капли воздействует на сосудистую стенку через адреналин, он вызывает сокращение мышечной оболочки сосудов. За счет того, что воздействие идет более сильное, чем обычно, когда организм подает сигналы, то мышцы реагируют сильнее. И когда человек отменяет капли, сосуды уже не могут полноценно сократиться", – пояснила она.
Ранее врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, что капли, которые используются при заложенности носа, пересушивают слизистую и дают возможность инфекции и микробам размножаться.
"Доктор 24": насморк
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