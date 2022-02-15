Оториноларинголог рассказал, как бороться с заложенностью носа

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Врач-оториноларинголог Ольга Щекатурова в разговоре с Москвой 24 перечислила пять способов борьбы с заложенностью носа без использования сосудосуживающих капель. По словам эксперта, облегчить состояние поможет чай со специями, увлажнитель воздуха, массаж, промывание носа и капли на растительной основе.
Щекатурова советует промывать нос специальным гипертоническим солевым раствором из расчета 23 грамма соли на литр воды. "Соль притягивает жидкость, которая создает нам отек, и избавляет от него, нос дышит легче", – объясняет врач.
Поможет и специальный массаж, продолжает эксперт. Он не только уменьшит отек, но еще улучшит кровообращение и спровоцирует отток слизи, уточнила Щекатурова в интервью программе "Доктор 24".
"Важно правильно промывать (нос. – Прим. ред.). Мы наклоняемся и промываем сначала одну ноздрю, потом – другую. Чуть приоткрываем рот, чтобы давление не изменилось. Заливаем небольшое количество раствора, ждем буквально 20–30 секунд. Все, что вошло у нас в ноздрю, должно и выйти", – объясняет оториноларинголог.
Кроме того, можно пить чай с гвоздикой или корицей, советует врач. Он также улучшает кровообращение, вызывает отток лишней слизи и уменьшает отек, указала эксперт.
Поскольку зимой помещение отапливается, воздух в квартире может быть сухим. Это, в свою очередь, пересушивает слизистую и провоцирует отек, говорит Щекатурова. "Важно просто включить увлажнитель, проветрить помещение, если требуется. Будет происходить нормальный отток слизи. Слизистая не будет пересушиваться, не будет заложенности носа", – рассказывает эксперт.
Если же увлажнителя воздуха в доме нет, можно воспользоваться противовоспалительными каплями на основе сосны, мяты и эвкалипта, которые облегчат дыхание, рекомендует врач. В растительных каплях нет сосудосуживающего эффекта, поэтому они не вызовут привыкания. Однако перед применением все равно важно проконсультироваться с аллергологом и четко понять, что на них нет никакой реакции, заключила Щекатурова.
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