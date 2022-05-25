Терапевт назвал главную ошибку при лечении насморка

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Капли при насморке, которые помогают от заложенности носа, пересушивают слизистую и дают возможность инфекции и микробам размножаться. Об этом Ura.ru сообщил врач-терапевт Андрей Звонков.
"У нас есть главная ошибка: когда у человека начинается насморк, он пытается обеспечить себе свободное дыхание и сушит себе нос спреями для снятия симптомов заложенности. Это только усиливает воспалительный процесс", – пояснил эксперт.
Звонков уточнил, что органы дыхания, наоборот, стараются защитить себя и выделяют слизесодержащие антитела, интерфероны.
Врач посоветовал при насморке промывать нос каждый час. В качестве промывки подойдет мирамистин или хлоргексидин. Однако, по словам специалиста, важно, чтобы это был антисептический препарат, который поможет убрать вирус, но при этом не пересушит слизистую и не вызовет привыкания.
Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев порекомендовал гражданам промывать нос морской водой при заражении "Омикроном". Облегчить состояние помогут сосудосуживающие капли, но длительно применять такие средства также не стоит, поскольку они вызывают привыкание. При этом сосудосуживающими каплями можно пользоваться не больше недели.
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