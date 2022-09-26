Врач перечислил симптомы, при которых нужно срочно идти к кардиологу

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Боль в груди во время нагрузок, низкий пульс и сильное головокружение – поводы как можно скорее обратиться к кардиологу. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

По словам эксперта, нельзя игнорировать боль в груди, возникающую в ответ на стандартную физическую активность.





Алексей Хухрев врач-терапевт Поднялся на этаж – заболело. Постоял две минутки – отпустило. Поднялся на другой этаж – еще раз заболело. Это признак стенокардии напряжения.

Кроме того, посетить кардиолога стоит, если человек почувствовал, что сердце у него бьется с перебоями, появилось головокружение, и он начал терять сознание. Это может быть признаком аритмии, пояснил эксперт.

"Когда сердце вдруг стало биться слишком редко, пульс меньше 55 в покое днем при бодрствовании и он не усиливается от физической нагрузки, значит, возникла блокада. Тоже нужно обращаться к врачу", – заключил специалист.

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