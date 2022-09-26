Врач перечислил симптомы, при которых нужно срочно идти к кардиологу

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Боль в груди во время нагрузок, низкий пульс и сильное головокружение – поводы как можно скорее обратиться к кардиологу. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
По словам эксперта, нельзя игнорировать боль в груди, возникающую в ответ на стандартную физическую активность.
Кроме того, посетить кардиолога стоит, если человек почувствовал, что сердце у него бьется с перебоями, появилось головокружение, и он начал терять сознание. Это может быть признаком аритмии, пояснил эксперт.
"Когда сердце вдруг стало биться слишком редко, пульс меньше 55 в покое днем при бодрствовании и он не усиливается от физической нагрузки, значит, возникла блокада. Тоже нужно обращаться к врачу", – заключил специалист.
Ранее главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала, что артериальное давление выше 140 считается очень опасным для пожилых людей. По ее словам, если давление долго держится выше этой границы, потенциально это может привести к инфарктам и инсультам.
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