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В Минздраве назвали смертельно опасное давление для пожилых

"На высоких цифрах": какое давление смертельно опасно для пожилых
обществоэксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Артериальное давление выше 140 считается очень опасным для пожилых, рассказала Москве 24 главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

По ее словам, если давление долго держится выше этой границы, потенциально это может привести к инфарктам и инсультам.

Какое давление смертельно опасное – сложно сказать. Для кого-то – это 180, для кого-то – 200, но это не значит, что до этого уровня нужно доводить.
Ольга Ткачева
главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ

Эксперт подчеркнула, что лучше стараться снижать давление, как только оно начало повышаться. В первую очередь нужно успокоиться и принять удобное положение. Можно принять гипотензивное средство, которое рекомендовал врач. Если таблеток под рукой нет или с их помощью давление снизить не удалось, нужно вызывать скорую помощь. Самолечением лучше не заниматься, предупреждает Ткачева.

"Травы никакие принимать не надо. Не надо думать, что вообще гипертонию можно лечить какими-то травами или биодобавками. Есть лекарства, которые снижают артериальное давление и которые надо принимать ежедневно, постоянно", – поясняет гериатр.

В целом причин повышения давления может быть очень много. И одна из них в том, что человек неправильно принимает лекарства, пропускает, не соблюдает рекомендации врача.
Ольга Ткачева
главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ

Ранее кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский назвал пульс ниже 60 и выше 90 ударов в минуту опасным для жизни. При этих показателях лучше оперативно вызывать скорую помощь. Кроме того, необходимо пройти обследование и выяснить причину.

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