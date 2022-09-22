В Минздраве назвали смертельно опасное давление для пожилых

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Артериальное давление выше 140 считается очень опасным для пожилых, рассказала Москве 24 главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.
По ее словам, если давление долго держится выше этой границы, потенциально это может привести к инфарктам и инсультам.
Эксперт подчеркнула, что лучше стараться снижать давление, как только оно начало повышаться. В первую очередь нужно успокоиться и принять удобное положение. Можно принять гипотензивное средство, которое рекомендовал врач. Если таблеток под рукой нет или с их помощью давление снизить не удалось, нужно вызывать скорую помощь. Самолечением лучше не заниматься, предупреждает Ткачева.
"Травы никакие принимать не надо. Не надо думать, что вообще гипертонию можно лечить какими-то травами или биодобавками. Есть лекарства, которые снижают артериальное давление и которые надо принимать ежедневно, постоянно", – поясняет гериатр.
Ранее кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский назвал пульс ниже 60 и выше 90 ударов в минуту опасным для жизни. При этих показателях лучше оперативно вызывать скорую помощь. Кроме того, необходимо пройти обследование и выяснить причину.
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