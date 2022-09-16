Кардиолог назвал идеальное давление у пожилых людей

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Давление в пределах 130–140 по верхнему показателю является нормой для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказал кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

"Раньше считалось, что чем старше человек, тем давление должно быть более высоким, но со временем это все пересмотрено. У пожилых считается нормальным давление в пределах 130–140", – рассказал эксперт.

Серебрянский добавил, что давление у человека может меняться в зависимости от времени суток. У одних оно повышается в утренние часы, у других – во второй половине дня. Третьи ощущает давление к вечеру, а кто-то ночью или рано утром.





Юрий Серебрянский кардиолог, заслуженный врач РФ Ночная и ранняя утренняя гипертония – это поздняя запущенная гипертония, которая нередко кончается летальным исходом. Инсультом или инфарктом во время сна.

Чтобы давление было в пределах нормы, Серебрянский советует обратиться к врачу, который поможет выяснить причину гипертонии. В некоторых случаях пациенту требуется только массаж, а в других – серьезное лечение. В частности, врач может назначить лекарства, которые будут снижать давление до приемлемого показателя.

"Если причина в шейном и грудном отделе позвоночника, то можно помассировать определенные участки. Но если причина в том, что есть опухоль надпочечников, если причина в том, что имеется гипертония, обусловленная сужением почечных сосудов, если гипертония связана с другими факторами, располагающими к этому, то просто нужно лечить", – говорит специалист.





Юрий Серебрянский врач-кардиолог При высоком давлении, если его не снижать, увеличивается риск кровоизлияния в мозг, то есть мозговые инсульты. Увеличивается риск инфаркта миокарда, отека легких, сердечной недостаточности. Могут быть отеки ног, тромботические или тромбоэмболические осложнения.

Ранее россиян предупредили о главной ошибке, которую совершают гипертоники. По словам врача-кардиолога Юлии Маршинцевой, речь идет об отказе от поддерживающих стабильное состояние лекарств. По ее словам, людям, страдающим от этой проблемы, назначают терапию. Однако когда у таких пациентов стабилизируется давление, они перестают пить медикаменты. В результате гипертония снова возвращается.

