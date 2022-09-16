Кардиолог назвал идеальное давление у пожилых людей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Давление в пределах 130–140 по верхнему показателю является нормой для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказал кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.
"Раньше считалось, что чем старше человек, тем давление должно быть более высоким, но со временем это все пересмотрено. У пожилых считается нормальным давление в пределах 130–140", – рассказал эксперт.
Серебрянский добавил, что давление у человека может меняться в зависимости от времени суток. У одних оно повышается в утренние часы, у других – во второй половине дня. Третьи ощущает давление к вечеру, а кто-то ночью или рано утром.
Чтобы давление было в пределах нормы, Серебрянский советует обратиться к врачу, который поможет выяснить причину гипертонии. В некоторых случаях пациенту требуется только массаж, а в других – серьезное лечение. В частности, врач может назначить лекарства, которые будут снижать давление до приемлемого показателя.
"Если причина в шейном и грудном отделе позвоночника, то можно помассировать определенные участки. Но если причина в том, что есть опухоль надпочечников, если причина в том, что имеется гипертония, обусловленная сужением почечных сосудов, если гипертония связана с другими факторами, располагающими к этому, то просто нужно лечить", – говорит специалист.
Ранее россиян предупредили о главной ошибке, которую совершают гипертоники. По словам врача-кардиолога Юлии Маршинцевой, речь идет об отказе от поддерживающих стабильное состояние лекарств. По ее словам, людям, страдающим от этой проблемы, назначают терапию. Однако когда у таких пациентов стабилизируется давление, они перестают пить медикаменты. В результате гипертония снова возвращается.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: