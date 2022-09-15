Кардиолог назвала главную ошибку гипертоников

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Врач-кардиолог Юлия Маршинцева в разговоре с Москвой 24 назвала отказ от поддерживающей терапии самой распространенной ошибкой гипертоников.

"Люди, у которых повышается давление, приходят к кардиологу, тот подбирает терапию и на этой терапии давление у людей стабилизируется. Многие считают, что если давление нормализовалось, то можно отменять препараты, оно будет и дальше хорошее", – говорит эксперт.

При этом пациенты забывают, что улучшение состояния напрямую связано с приемом лекарств. Если перестать их пить, давление снова начнет повышаться, предупреждает кардиолог. Это в свою очередь может привести к гипертоническому кризу и даже инсульту.





Юлия Маршинцева врач-кардиолог Если у человека гипертоническая болезнь, то таблетки придется пить всю жизнь. Единственное, могут меняться сами препараты, могут меняться дозы. Кто начинает забывать или вообще отменять, у них случаются кризы.

"Скачки давления – это, конечно, риски развития инсульта. Особенно если на шее есть извитости сосудов или бляшки какие-то. Чем больше факторов риска, тем выше процент возникновения инсульта", – заключила кардиолог.

Ранее россиянам рассказали, как питаться при гипертонии. По словам врача-диетолога, эндокринолога Натальи Лазуренко, обычно таким пациентам подбирают индивидуальный план, однако есть и общие рекомендации. В частности, гипертоникам стоит включить в свой рацион продукты, которые содержат калий и витамины группы B. Также необходимо контролировать количество потребляемой соли.