Врач рекомендовал для укрепления сердца практиковать быструю ходьбу

Фото: Евгений Самарин/портал мэра и правительства Москвы

Ходьба является самым простым и доступным способом поддержания работы сердечно-сосудистой системы, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников.

"Эффективна энергичная спортивная ходьба быстрым шагом. Но если для кого-то это сложно, то можно ходить в комфортном темпе. Самое важное – это регулярность. Нагрузки нужно давать 6–7 раз в неделю по 30 минут и больше. Кардионагрузки помогают быть в тонусе сосудам, насыщают клетки и ткани кислородом, способствуют улучшению обмена веществ", – приводит слова Тяжельникова Агентство "Москва".

Врач отметил, что для сердца также полезны бег, плавание, аэробика. При этом тренировки лучше начинать с малых нагрузок.

"Особенно внимательно к нагрузкам нужно быть людям со многими хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы, пережитыми операционными вмешательствами, травмами, любыми заболеваниями в острой стадии", – пояснил он.

Тяжельников подчеркнул, что во время занятий спортом тревожными симптомами являются одышка, кашель, головная боль, неприятные ощущения в груди, чрезмерное потоотделение или покраснение. В этом случае он посоветовал остановиться и последить за своим состоянием, измерить давление и пульс.

"При занятиях спортом давление у любого человека повышается на 15–20 миллиметров ртутного столба и после тренировки приходит в норму. Если давление длительное время остается высоким, то это повод насторожиться и проконсультироваться с врачом, как и при других симптомах", – добавил врач.

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