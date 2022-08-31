Диетолог перечислила лучшие продукты для бодрости осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с Москвой 24 посоветовала употреблять продукты с высокой питательной ценностью, чтобы быть бодрыми.
"Регулярно поступающие в наш организм разнообразные натуральные продукты с высокой питательной ценностью, с щадящей их обработкой или свежие позволяют нам получить ту самую энергию, благодаря которой мы поддерживаем жизнеспособность, хорошее настроение и избегаем ненужные проблемы и болезни", – говорит эксперт.
Источниками углеводов могут быть сезонные овощи, фрукты и зерновые, белков – мясо, птица, рыба. Полезные жиры также можно получить из мяса, птицы, рыбы северных морей, орехов, семян и авокадо, отмечает Королева.
Вместе с тем диетолог предупреждает, что переполненный желудок может, наоборот, спровоцировать усталость, снизить работоспособность и умственную активность. Поэтому во всем нужно соблюдать меру.
"При избытке одновременно поступающих продуктов усиливается кровообращение в области желудочно-кишечного тракта и в меньшей степени энергию получает головной мозг. Хочется прилечь и спокойно переварить. На усердную работу органов пищеварения действительно приходится огромная нагрузка, на что растрачивается значительное количество энергии", – объясняет специалист.
Усталость может спровоцировать и избыток сахара в рационе. Чтобы сохранить бодрость, лучше минимизировать его употребление, советует Королева.
"Избыток сахара повышает уровень глюкозы в составе крови. Но из-за последующего ее снижения благодаря работе инсулярного аппарата поджелудочной железы, на фоне гипогликемии происходит упадок сил, при этом снова хочется немало съесть", – заключила диетолог.
Ранее россиянам рассказали, что провоцировать усталость по утрам могут различные факторы. В частности, избыток или недостаток сна, переутомление или хронические недуги. Чтобы выяснить причину проблемы и устранить ее, рекомендуется обратиться к врачу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: