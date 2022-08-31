Диетолог перечислила лучшие продукты для бодрости осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с Москвой 24 посоветовала употреблять продукты с высокой питательной ценностью, чтобы быть бодрыми.

"Регулярно поступающие в наш организм разнообразные натуральные продукты с высокой питательной ценностью, с щадящей их обработкой или свежие позволяют нам получить ту самую энергию, благодаря которой мы поддерживаем жизнеспособность, хорошее настроение и избегаем ненужные проблемы и болезни", – говорит эксперт.

Источниками углеводов могут быть сезонные овощи, фрукты и зерновые, белков – мясо, птица, рыба. Полезные жиры также можно получить из мяса, птицы, рыбы северных морей, орехов, семян и авокадо, отмечает Королева.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Белки – строительный материал, необходимый для обеспечения безупречной работы всех ферментов, гормонов, благодаря чему мы и получаем, собственно, энергию.

Вместе с тем диетолог предупреждает, что переполненный желудок может, наоборот, спровоцировать усталость, снизить работоспособность и умственную активность. Поэтому во всем нужно соблюдать меру.

"При избытке одновременно поступающих продуктов усиливается кровообращение в области желудочно-кишечного тракта и в меньшей степени энергию получает головной мозг. Хочется прилечь и спокойно переварить. На усердную работу органов пищеварения действительно приходится огромная нагрузка, на что растрачивается значительное количество энергии", – объясняет специалист.

Усталость может спровоцировать и избыток сахара в рационе. Чтобы сохранить бодрость, лучше минимизировать его употребление, советует Королева.

"Избыток сахара повышает уровень глюкозы в составе крови. Но из-за последующего ее снижения благодаря работе инсулярного аппарата поджелудочной железы, на фоне гипогликемии происходит упадок сил, при этом снова хочется немало съесть", – заключила диетолог.

Ранее россиянам рассказали, что провоцировать усталость по утрам могут различные факторы. В частности, избыток или недостаток сна, переутомление или хронические недуги. Чтобы выяснить причину проблемы и устранить ее, рекомендуется обратиться к врачу.

