Названы главные последствия регулярного недосыпа

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Регулярная нехватка сна может негативно сказаться на здоровье человека, сообщает финское издание Ilta-Sanomat.

Отмечается, что из-за недосыпа мозг не успевает в полной мере восстанавливаться , что приводит к усталости. Также это не дает человеку сосредоточиться, замедляет реакции и негативно влияет на память.

Кроме того, недостаток сна приводит к повышению кровяного давления и учащению сердцебиения. Это негативно сказывается на функционировании сердца и сосудов. Также постоянный недосып является причиной быстрого набора веса. Отмечается, что при нехватке сна повышается чувство голода, поэтому человек съедает больше, чем ему требуется.

Уставший человек становится более раздражительным, отмечает издание. В таком состоянии существует риск неправильно понять окружающих и поссориться с ними. Также недосып может вызвать симптомы депрессии.

Ранее врач Ева Калиник рассказала, как улучшить качество сна. Для этого необходимо каждый день пить чайный гриб. Эксперт также добавила, что в вечернее время стоит отказаться от гаджетов и кофеина.