Врачи заявили, что качество сна не зависит от времени отхода ко сну

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Качество сна не зависит от того, насколько поздно человек ложится спать. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на врача-сомнолога Романа Бузунова.

Эксперт опроверг миф, что полезно ложиться спать до 22:00 или 00:00.

"Можно спокойно жить в Москве, по времени Лондона, ложиться в 02:00 ночи вместо 23:00. Но до 02:00 нужно находиться на освещенном пространстве, яркий белый офисный свет мозг воспринимает как солнце. Потом вы свет приглушаете, мозг думает, что вечереет, вы засыпаете и прекрасно мелатонин начнет продуцироваться", – пояснил Бузунов.

Врач добавил, что можно задернуть шторы и спать до 10:00. Мозг будет думать, что это ночь, так как нет восхода солнца. Для организма опаснее, отметил специалист, когда нет режима. По словам Бузунова, в этом случае организм не понимает, когда и какой гормон нужно продуцировать.

"Важно вставать и ложиться приблизительно в одно и то же время. Еще нужно не отсыпаться в выходные долго. Если человек обычно встает в 6:00 утра, а в выходные в 12%00, он выспался, но сместил свои часовые пояса, и в ночь на понедельник нужно лечь раньше", – отметил сомнолог.

Врач-невролог Елена Царева добавила, что перед сном существует так называемый золотой период – два часа, в которые нужно убрать все вещи, которые мешают. Эксперт посоветовала на этот период выключить свет, исключить еду, физическую нагрузку и неприятные эмоции.

Ранее сообщалось, что для борьбы с бессонницей лучше всего готовиться ко сну, как ребенок. Для начала рекомендуется ложиться спать в одно и то же время. При этом о каком-то конкретном промежутке речи не идет. Чтобы отходить ко сну в одно и то же время, рекомендуется заводить будильник. При этом мелодия должна быть спокойной и тихой.

