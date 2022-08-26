Ортопед объяснил, чем вредна обувь на плоской подошве

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Ношение обуви на плоской подошве в условиях города способно привести к боли в стопах, а впоследствии и к более серьезным проблемам. Об этом "Ленте.ру" рассказал ортопед и травматолог Дмитрий Горковский.

Он объяснил, что нога человека рассчитана на длительную ходьбу по земле или траве, но не по асфальту, поэтому в городе важно тщательно подходить к выбору обуви. По его словам, в ботинках с плоской подошвой нога располагается неправильно, это ведет к повышенной нагрузке на подтаранный сустав и пятку.

"В идеале при ходьбе ударная нагрузка должна передаваться от области пятки к среднему отделу стопы. <...> Обувь должна подходить для вашей ноги с точки зрения распределения стопы в ней, обладать амортизирующими свойствами и соответствовать поверхности, на которой вы будете ходить", – отметил специалист.

Также при выборе обуви следует отдавать предпочтение моделям с перепадом подошвы по высоте: пятка должна возвышаться над носком на 1–1,5 сантиметра. Лучше всего перед покупкой обратиться к подиатру, который посоветует подходящую обувь, исходя из особенностей стоп, подытожил Горковский.

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