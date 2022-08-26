Ортопед объяснил, чем вредна обувь на плоской подошве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ношение обуви на плоской подошве в условиях города способно привести к боли в стопах, а впоследствии и к более серьезным проблемам. Об этом "Ленте.ру" рассказал ортопед и травматолог Дмитрий Горковский.
Он объяснил, что нога человека рассчитана на длительную ходьбу по земле или траве, но не по асфальту, поэтому в городе важно тщательно подходить к выбору обуви. По его словам, в ботинках с плоской подошвой нога располагается неправильно, это ведет к повышенной нагрузке на подтаранный сустав и пятку.
"В идеале при ходьбе ударная нагрузка должна передаваться от области пятки к среднему отделу стопы. <...> Обувь должна подходить для вашей ноги с точки зрения распределения стопы в ней, обладать амортизирующими свойствами и соответствовать поверхности, на которой вы будете ходить", – отметил специалист.
Также при выборе обуви следует отдавать предпочтение моделям с перепадом подошвы по высоте: пятка должна возвышаться над носком на 1–1,5 сантиметра. Лучше всего перед покупкой обратиться к подиатру, который посоветует подходящую обувь, исходя из особенностей стоп, подытожил Горковский.
Ранее травматолог-ортопед Сергей Алексутов рассказал, как избавиться от косточки на ноге без операции. Одна из причин этого недуга – неправильно подобранная обувь, поэтому решить проблему можно ортопедическими ботинками, специальными медицинскими носками или стельками.
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