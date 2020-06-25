Травматолог-ортопед рассказал, какая летняя обувь представляет опасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач травматолог-ортопед Пироговского центра Михаил Вихтар заявил, что ношение обуви на плоской подошве летом может привести к серьезным деформациям стопы. По его словам, наиболее опасно носить в это время года сланцы, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Как отмечает врач, в летний период людям надо уделять внимание проработанности каркаса обуви, отвечающему за свод стопы. Главное, чтобы у стопы была поддержка с внутренней стороны, говорит Вихтар.
Кроме того, медицинский специалист подчеркивает, что надо следить за тем, чтобы подошва у летней обуви не была жесткой. Наиболее оптимально, по словам врача, ношение ортопедической стельки для обуви.
"Летом за городом или в парке хорошо бы походить босиком. Прекрасная идея – заниматься таким видом спорта, который позволил бы ногам побыть в их естественном состоянии", – заключает столичный врач.
Так, полезным будет заниматься йогой, уточнил специалист.
Ранее врач-остеопат Владимир Животов сообщил, что скрытые травмы шеи могут сказаться на состоянии кожи лица и волос. Проблемы с шеей, по словам Животова, могут также выражаться в онемении рук.
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