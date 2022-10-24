Терапевт рассказала, о каких болезнях предупреждают отеки

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Появление отеков может предупреждать о сердечной недостаточности, проблемах с почками и гипотиреозе. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

В первую очередь такая реакция организма может быть связана с заболеванием почек, отметила эксперт. "Если снижена выделительная функция почек, могут появляться отеки", – пояснила она.





Татьяна Романенко врач-терапевт Когда сердце не справляется, есть сердечная недостаточность, тоже могут быть отеки.

"Третья группа связана с нарушением гормонального фона. Это сниженная функция щитовидной железы, то есть гипотиреоз. При этом заболевании отеки тоже могут появляться", – уточнила Романенко.

Тем не менее отеки не всегда предупреждают о наличии какого-то заболевания. Они бывают связаны и с неправильным питанием, говорит терапевт. Поэтому важно следить за тем, что человек потребляет в течение дня.

"Побольше поели соли, побольше попили жидкости, тоже может быть отечность утром или к концу дня", – заключила эксперт.

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