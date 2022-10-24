08:00Общество
Терапевт рассказала, о каких болезнях предупреждают отеки
Фото: depositphotos/Lighthunter
Появление отеков может предупреждать о сердечной недостаточности, проблемах с почками и гипотиреозе. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
В первую очередь такая реакция организма может быть связана с заболеванием почек, отметила эксперт. "Если снижена выделительная функция почек, могут появляться отеки", – пояснила она.
"Третья группа связана с нарушением гормонального фона. Это сниженная функция щитовидной железы, то есть гипотиреоз. При этом заболевании отеки тоже могут появляться", – уточнила Романенко.
Тем не менее отеки не всегда предупреждают о наличии какого-то заболевания. Они бывают связаны и с неправильным питанием, говорит терапевт. Поэтому важно следить за тем, что человек потребляет в течение дня.
"Побольше поели соли, побольше попили жидкости, тоже может быть отечность утром или к концу дня", – заключила эксперт.
Ранее врач-флеболог, кандидат медицинских наук Владислав Орлов рассказал про лучшие методы для борьбы с отеками ног. В частности, он посоветовал контрастный душ, велопрогулки и ряд простых упражнений, включающих перекаты с носка на пятку и обратно.
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