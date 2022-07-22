Эксперт заявил о росте числа магнитных бурь в ближайшие годы

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В ближайшие годы в мире будет увеличиваться солнечная активность. Это может привести к росту числа магнитных бурь. Такое предположение высказал директор Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович в разговоре с URA.RU.
"В какие-то периоды солнечная активность мала, пятен на Солнце мало, вспышек мало, магнитных бурь мало или совсем нет. Год может вообще не быть магнитных бурь. Потом солнечная активность увеличивается, количество пятен растет, количество магнитных бурь растет. Этот цикл идет 11 лет", – прокомментировал ученый.
Он отметил, что сейчас фиксируется умеренная солнечная активность. Однако рост энергии присутствует. В ближайшие годы число магнитных бурь станет больше.
После же их станет меньше. Это обусловлено колебанием солнечной активности в разные периоды.
Ранее кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал, что в некоторых случаях магнитные бури могут привести к серьезным последствиям и даже смерти. При магнитных бурях возникает колебание артериального давления, сердечного ритма, временами ускоряется движение крови, а временами, наоборот, замедляется. Возникают спазмы сосудов головы, сердца. Следствием этого могут быть ишемические атаки в головном мозге и сердечные боли или стенокардия. Возникает сбой в сердечном ритме – аритмия, объяснил врач.
"Климат": Магнитные бури
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