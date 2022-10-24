Астрономы предупредили о магнитных бурях в ближайшие три недели

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Магнитные бури могут наблюдаться на Земле в конце октября и первой декаде ноября. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

По информации астрономов, данные природные явления будут фиксироваться 28, 30 и 31 октября, а также 2, 5 и 10 ноября. При этом ожидается, что бури будут слабыми.

Кроме того, как сообщили ученые, в отдельные дни в период с 27 октября по 11 ноября магнитосфера будет возбужденной.

До этого магнитные бури отмечались на Земле в начале октября. Тогда бури были на уровнях G1 (слабые возмущения) и G2 (средние возмущения).

В свою очередь, профессор Игорь Гундаров связал нецикличные всплески COVID-19 именно с магнитными бурями.

Он уточнял, что, согласно статистике 2021 года, в июне и июле наблюдалась магнитная буря, в том числе в Сибири и Тульской области. Тогда, указывал эпидемиолог, и совпал внецикловый всплеск инфицирования с магнитными бурями.



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