Эпидемиолог рассказал о связи вспышек COVID-19 с магнитными бурями

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Нецикличные всплески COVID-19 могут быть связаны с магнитными бурями. Такое мнение выразил в беседе с Общественной службой новостей доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики, профессор Игорь Гундаров.

"Иногда даже летом внезапно взлетает заболеваемость. Я предположил, что это связано со вспышками на Солнце, которые вызывают магнитную бурю на Земле", – указал эксперт.

Он обратил внимание на статистику 2021 года, когда в июне и июле наблюдалась магнитная буря, в том числе в Сибири и Тульской области. Тогда, уверен эпидемиолог, и совпал внецикловый всплеск инфицирования с магнитными бурями.

"Если поискать статистику заболеваемости по 2022 году, то мы увидим, что в феврале был фантастический взлет обращаемости с ковидом. Сейчас 40–50 тысяч обращений в день, а тогда – 220 тысяч. Но вы об этом слышали? Было четырехкратное увеличение, но никто не вводил локдаун", – заявил Гундаров.

По его словам, в феврале текущего года магнитная буря достигла шести баллов.

"Я раньше, как врач, смеялся над заявлениями о метеочувствительности и метеозависимости. Как и большинство моих коллег. А теперь полагаю, что этот вопрос стоит изучать подробно. Нужно понимание, что происходит с человеческим организмом во время магнитных бурь, и активизируются ли микроорганизмы в этот период", – заключил эксперт.

В России за последние сутки выявили 49 488 новых случаев коронавируса. Госпитализация потребовалась 2 054 заболевшим. Также сообщалось о 91 умершем с диагностированной пневмонией и положительным тестом на COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день волна COVID-19 уходит в российские регионы. Она напомнила, что вначале вирус распространялся в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Сейчас же там идет снижение заболевания.

