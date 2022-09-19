В России за сутки выявили 49 488 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России за последние сутки выявили 49 488 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась 2 054 заболевшим. За сутки выздоровели 38 595 пациентов. Всего коронавирусом в РФ переболел 19 425 631 человек.

Также сообщается о 91 умершем с диагностированной пневмонией и положительным тестом на COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас волна COVID-19 уходит в российские регионы. Она напомнила, что вначале вирус распространялся в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Сейчас же там идет снижение заболевания.

По ее словам, ситуация с коронавирусом в России является управляемой.

