Эксперт допустил окончание пандемии COVID-19 в 2023 году

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Пандемия коронавируса может закончиться в следующем году. Такое мнение высказал доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

"На сегодняшний момент мне кажется, что мы лежим где-то очень близко к тому этапу, когда пандемия COVID-19 перейдет в тот период, когда мы COVID-19 станем называть сезонным заболеванием", – сообщил он РИА Новости.

При этом специалист отметил, что говорить об окончании пандемии пока преждевременно.

По словам Вознесенского, сейчас при преобладании "Омикрона" порядка 100 жителей РФ умирают от инфекции ежедневно. И просчитать поведение болезни через месяц или год невозможно.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас волна COVID-19 уходит в российские регионы. Она напомнила, что вначале вирус распространялся в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Сейчас же там идет снижение заболевания. По ее словам, ситуация с коронавирусом в России является управляемой.

