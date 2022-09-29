Астрономы предупредили о магнитных бурях в начале октября

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С 1 по 4 октября на Земле будут отмечаться магнитные бури. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Отмечается, что в воскресенье, 2 октября, будет наблюдаться буря уровня G2 (средние возмущения). 1, 3 и 4 октября бури ожидаются более слабые – категории G1.

Кроме того, 30 сентября и 5 октября магнитосфера будет находиться также в неспокойном состоянии.

Ранее сообщалось, что нецикличные всплески COVID-19 могут быть связаны с магнитными бурями. Профессор Игорь Гундаров отмечал, что, согласно статистике 2021 года, в июне и июле наблюдалась магнитная буря, в том числе в Сибири и Тульской области. Тогда, уточнял эпидемиолог, и совпал внецикловый всплеск инфицирования с магнитными бурями.



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