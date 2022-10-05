Российские ученые зафиксировали мощный рост активности на Солнце

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Ученые из российской Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН смогли запечатлеть сильный рост активности. Информацию об этом выложили на сайте организации.

Специалисты заметили, что с 1 октября произошло 35 вспышек, включая одну мощную в ночь с 2 на 3 октября. Необычная активность начала расти с 29 сентября. Ученые классифицируют такую аномалию на восемь баллов из десяти.

Вспышки на Солнце появляются в определенной группе солнечных пятен, которые находятся в северном полушарии звезды. Их площадь составлять порядка 50 тысяч километров. Выбросы стимулируют рост радиации в космическом пространстве недалеко от Земли.

Ученые считают, что в скором времени подобная активность может стать только сильнее, что поспособствует увеличению нагрузки на магнитное поле и атмосферу планеты. Специалисты утверждают, что пока что сильных магнитных бурь ожидать не стоит.

Ранее в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН предупредили, что 5 октября магнитосфера будет находиться в неспокойном состоянии.

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