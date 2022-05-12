Кардиолог предупредил об опасности резкого снижения давления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Резкое снижение артериального давления может привести к печеночной и почечной недостаточности, а также к инсульту и инфаркту. Об этом Москве 24 рассказал кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.
По словам специалиста, давление может резко падать по многим причинам: при кровотечении, переливании несовместимой крови, анафилактическом шоке после приема лекарств, на которые есть аллергия, использовании мочегонных препаратов или бесконтрольном приеме гипотензивных средств.
"Перебор снижающих давление лекарственных препаратов, зачастую несовместимых или однонаправленных без измерения давления, то есть на авось, по самочувствию, что некоторые больные и делают, конечно, может привести к резкому падению давления. Вплоть до обморочного состояния и потери сознания", – предупреждает кардиолог.
Резкое снижение давления опасно тем, что ухудшается кровообращения многих органов, отмечает Серебрянский. В первую очередь страдает головной мозг. "Может быть обморочное состояние, потеря сознания и другие серьезные изменения, связанные с ухудшением питания мозга. Может быть инсульт", – говорит эксперт.
Кроме того, также ухудшается питание сердца, что может привести к инфаркту миокарда, объясняет врач.
По словам кардиолога, критичность диагноза зависит от того, насколько быстро можно восстановить нормальные показатели артериального давления.
Ранее кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Заур Шугушев рассказал, при каких показателях давления необходимо звонить в скорую. По его словам, верхняя граница нормы составляет 140/90, а нижняя – 90/60. Если давление падает еще сильнее, то в некоторых органах и тканях нарушается кровоснабжение. При показателях ниже 85/60 ситуация для человека может закончиться летальным исходом, если вовремя не обратиться к медикам.
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