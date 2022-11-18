Врач рассказала, как повышенное давление разрушает организм

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Повышенное давление негативно влияет на сосуды, в результате чего страдают глаза, сердце и почки. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Прежде всего при гипертонии страдают самые тонкие и чувствительные сосуды – это сосуды глаз, говорит специалист.

"Сосуды глаз становятся более плотными. Они вынуждены как бы сдерживать это повышенное давление, в результате чего их стенка уплотняется", – объясняет эксперт.





Татьяна Романенко врач-терапевт Может быть просто разрыв какого-то сосуда глаза. Вследствие разрыва сосуда зрение ухудшается, потому что возникает кровоизлияние, кровоподтек. Повышенное давление также ухудшает ситуацию со стороны зрительного нерва, и тоже снижается зрение.

От повышенного давления страдают и сосуды почек. В результате работа этих органов может нарушиться, предупреждает Романенко.

"То есть почки перестают выполнять свою очищающую функцию, в крови повышается уровень мочевины, креатинина, уже вторично повышается артериальное давление. Это в конце концов может привести к тому, что почка совсем откажется работать. Может сформироваться вторично сморщенная почка, то есть почка уменьшается в размерах, она уже не работает", – рассказывает терапевт.





Татьяна Романенко врач-терапевт Вследствие повышенного давления сердце испытывает дополнительную нагрузку и увеличивается в размерах. Гипертрофия сердца, гипертрофия, в частности, левого желудочка – это тоже осложнение повышенного давления, которое вредно для организма. Потому что большому сердцу нужно больше питательных веществ, а кровоснабжение остается на прежнем уровне.

Повышенное давление – это также риск острого нарушения мозгового кровообращения и инфаркта. "Повышенное давление может провоцировать ухудшение кровотока, и полностью перекрывается тот или иной коронарный сосуд в сердце. Это может приводить к инфаркту", – заключила Романенко.

Ранее врач-кардиолог Ольга Савонина назвала неочевидные привычки, которые ухудшают работу сердца. В частности, к такой проблеме приводит неправильная чистка зубов. Недобросовестный подход к гигиене полости рта может вызвать кариес. В результате болезнетворные бактерии попадают в кровоток и способны спровоцировать воспаление внутренней оболочки сердца. К другим вредным для этого органа привычкам эксперт отнесла ситуации, когда люди переносят простуду на ногах и подавляют свои эмоции.



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