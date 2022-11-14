Кардиолог назвала три неожиданные привычки, разрушающие сердце

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Неправильная чистка зубов, подавление эмоции и перенос простуды на ногах может привести к проблемам с сердцем. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог Ольга Савонина.

По словам эксперта, в результате неправильной чистки зубов сначала образуется зубной налет, затем формируется зубной камень, а после возникает кариес, который может навредить сердцу.





Ольга Савонина врач-кардиолог Когда нарушается защита зубов, болезнетворные бактерии попадают в кровоток и могут вызывать инфекционный эндокардит. Это воспаление внутренней оболочки сердца, когда поражаются клапаны и нарушается их работа. Это ведет к сердечной недостаточности и даже к протезированию, замене этого клапана.

При уходе за зубами важно придерживаться нескольких правил, говорит эксперт. Прежде всего их нужно чистить не из стороны в сторону, а снизу вверх вращающими движениями. Также необходимо счищать щеткой бактерии на языке. Для межзубных промежутков подойдет зубная нить. Завершать чистку зубов лучше всего использованием ирригатора (специальный прибор, подающий воду под давлением. – Прим. ред.), рекомендует Савонина.

Другая вредная привычка, которая вредит здоровью сердца, – это подавление эмоции, продолжает она.

"Человек хочет позлиться, выплеснуть свою агрессию, поплакать, но не делает этого. Это ведет не только к инфаркту, к инсульту, но в первую очередь к развитию гипертонии – одного из самых опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Не зря ее называют болезнью неотреагированных эмоций", – рассказала эксперт в интервью программе "Доктор 24".





Ольга Савонина врач-кардиолог У людей, которые не выплескивают эмоции, сужаются сосуды, увеличивается частота сердечных сокращений. Когда человек это делает регулярно, это приводит к развитию устойчивой гипертонии.

"В условиях мегаполиса подавление эмоций – это еще и дополнительный фактор риска, поскольку мы и так подвержены риску гипертонии ввиду неправильного питания, малоподвижного образа жизни, хронического стресса", – отмечает кардиолог.

Многие люди переносят простуду на ногах, но это тоже может навредить сердцу, предупреждает Савонина. По словам специалиста, в первые дни болезни вирусы и бактерии размножаются особенно активно. Если человек в это время не соблюдает постельный режим, а ходит на работу или учебу, иммунная система ввиду повышенной нагрузки может просто не справиться с недугом и возникнут осложнения.





Ольга Савонина врач-кардиолог В итоге вирусы попадают в кровоток, там активно размножаются и на выходе мы можем наблюдать вирусный миокардит – воспаление миокарда, сердечной мышцы. Миокардиту подвержены люди абсолютно любого возраста. Это приводит к тяжелым аритмиям, сердечной недостаточности и даже к летальному исходу.

Ранее россиянам перечислили симптомы развития инфаркта. В частности, об этом сигнализируют сжимающие и колющие боли в области грудины, сердца, головокружение и холодный пот, предупредил кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский. Кроме того, человек на фоне приступа может упасть в обморок.



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