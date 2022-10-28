Кардиолог рассказала, может ли во время секса остановиться сердце

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Вероятность остановки сердца во время секса существует, но она минимальна. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог Ольга Народовская.

"В жизни возможно все и вероятность умереть во время полового акта есть, но она крайне мала", – подчеркнула эксперт.

В качестве примера она привела исследование, в котором анализировали причины внезапной смерти у 4,5 тысячи людей. Выяснилось, что только 30 человек умерли во время или после полового акта, это всего лишь 0,7%, уточнила эксперт. По ее словам, молодым людям без органических поражений сердца такая опасность не грозит.





Ольга Народовская врач-кардиолог В группе риска в основном мужчины 60+ с заболеваниями сердца, в основном это ишемическая болезнь сердца. Этим людям критически важно наблюдаться у кардиолога.

"Препараты для потенции противопоказаны тем, кто принимает лекарства из группы нитратов. Это довольно часто назначаемые лекарства при заболеваниях сердца. Потому что силденафил (действующее вещество. – Прим. ред.) способен усилить гипотензивный эффект от нитратов – человек просто может упасть в обморок от низкого давления", – рассказала эксперт в интервью программе "Доктор 24".

Кроме того, таблетки для потенции могут быть вредны для сердца, если превышать рекомендуемую дозировку, добавила она.





Ольга Народовская врач-кардиолог У мужчин до 55 лет инфаркт миокарда развивается в четыре раза чаще, чем у женщины. У женщины в среднем инфаркт миокарда развивается на 10 лет позже, чем у мужчин.

По словам специалиста, такая разница обусловлена защитным эффектом женских половых гормонов – эстрогенов. Кроме того, женщины более внимательно относятся к своему здоровью, отметила врач.

"Но у женщин эффект от гормонов не вечен. Приходит менопауза, и женская, и мужская заболеваемость инфарктом миокарда уже сравнивается", – уточнила Народовская.

По ее словам, инфаркт и инсульт очень похожи между собой. Чаще всего они происходят из-за закупорки сосуда тромбом.





Ольга Народовская врач-кардиолог В случае инфаркта миокарда происходит блокировка кровотока в сердце. В случае ишемического инсульта – блокировка кровотока в одном из участков головного мозга, а в случае геморрагического инсульта – кровоизлияние в вещество головного мозга. Что интересно, ишемический инфаркт головного мозга и инсульт – это синонимы.

Ранее были названы симптомы, при которых срочно следует обратиться за медпомощью. В частности, насторожить должны сильное головокружение, низкий пульс, а также боль в груди.



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