Психолог рассказала, чем привлекают мужчин свидания на одну ночь

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Свидания на одну ночь могут сигнализировать о низкой самооценке мужчины, заявила в разговоре с News.ru психолог Татьяна Журавлева.
По ее словам, такие мужчины не хотят вступать в серьезные отношения и вести над ними работу. Кроме того, люди, предпочитающие подобный тип встреч, не хотят тратить ресурсы на ухаживания.
"Так проще. В таких взаимоотношениях прозрачный обмен, все все понимают. Обычно это обмен – секс за деньги. Мужчина точно знает, что у него будет сегодня секс, а женщина понимает, что получит деньги или подарки", – объяснила Журавлева.
Причина выбора подобных отношений также может быть сосредоточена в картине мира мужчины. Он может полагать, что женскому полу от него нужны только финансовые средства.
"Если сидит в голове такая установка, что всем женщинам нужны только деньги, то выбор женщины будет происходить по другим параметрам, нежели этот: красота, общение, образование, секс и так далее", – рассказала эксперт.
Ранее стало известно, какими завуалированными фразами мужчина выражает любовь. Например, если мужчина говорит о чем-то, что напомнило ему даму, то это является гарантией его любви. На серьезность чувств также указывает то, что возлюбленный уловил определенную ситуацию из жизни девушки и поинтересовался ее продолжением.
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