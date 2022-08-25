Эксперт назвала способы, которые помогут пережить расставание с любимым человеком

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Необходимо дать себе время погрустить, поскучать и попереживать для уменьшения боли от разрыва отношений, сообщила эксперт в области коммуникации, чтения эмоций и поведения человека Светлана Пешенькова.
"Чтобы быстрее пережить расставание, нам нужно быстрее позволить себе прожить все эти чувства. Что это значит? В первую очередь нам нужно позволить себе погоревать. То есть это история о том, когда мы позволяем всей нашей грусти, всей несправедливости, всему нашему гневу уйти", – рассказала она Пятому каналу.
Специалист также рекомендовала написать специальное письмо о завершении отношений или визуализировать, как человек выговаривает все накопившееся своему партнеру.
Также следует убрать все контакты с бывшим возлюбленным, не вспоминать переписки, не смотреть совместные фотографии.
По словам Пешеньковой, при тоске по человеку необходимо отправлять ему частичку чего-то доброго с мыслью, чтобы у него все было в порядке.
"Следующий пункт – дать себе время и дать себе возможность извлечь новый опыт из каких-то новых хобби. В эти моменты очень классно находить себя в творчестве, заняться танцами, заняться вокалом – то есть увлечь себя новой яркой жизнью. Потому что жизнь не закончилась с нашим партнером", – заключила специалист.
Ранее специалисты американской клиники Мейо сообщили, что переживания из-за разлуки с любимым человеком могут привести к остановке сердца.
Врачи пояснили, что сильный выброс гормонов стресса может навредить сердцу. По их словам, орган реагирует на выброс гормона и не может справиться с обеспечением движения крови по кровеносной системе, что грозит остановкой сердечной мышцы. Одышка или внезапная боль могут указывать на синдром разбитого сердца.
"Доктор 24": несчастная любовь и расставание
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