Эксперты предупредили об опасности синдрома разбитого сердца

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Переживания из-за разлуки с любимым человеком могут привести к остановке сердца, заявили специалисты американской клиники Мейо. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Врачи пояснили, что сильный выброс гормонов стресса может навредить сердцу. По их словам, орган реагирует на выброс гормона и не может справиться с обеспечением движения крови по кровеносной системе, что грозит остановкой сердечной мышцы. Одышка или внезапная боль могут указывать на синдром разбитого сердца.

Перечисленные признаки могут также стать симптомами сердечного приступа.

Ранее врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, что ангина является серьезным заболеванием слизистых верхних дыхательных путей, поэтому переносить ее на ногах опасно.

По его словам, вирусы способны быстро распространяться по организму, поскольку скорость кровотока в среднем составляет 15 секунд. Иммунная система становится слабее, а количество клеток защиты уменьшается, они не могут справиться с вирусами, из-за чего возникают осложнения.

