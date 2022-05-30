Терапевт предупредил о риске развития воспаления сердца при ангине

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Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, что ангина является серьезным заболеванием слизистых верхних дыхательных путей, поэтому переносить ее на ногах опасно.
"Даже с небольшой температурой нельзя ходить на работу и быть активным. Могут быть осложнения на суставы и на сердце. Инфекция в организме, она поступает в кровь, сердце, а там клапаны, сердечная стенка. Перикардиты – воспалительные процессы в стенке сердца – как раз развиваются на фоне серьезных простудных заболеваний, в том числе ангины", – рассказал Лишин Ura.ru.
По его словам, вирусы способны быстро распространяться по организму, поскольку скорость кровотока в среднем составляет 15 секунд. Иммунная система становится слабее, а количество клеток защиты уменьшается, они не могут справиться с вирусами, из-за чего возникают осложнения.
Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что ангина лечится только антибиотиками, которые необходимо принимать внутрь. Он добавил, что полоскание стоит применять только в случаях, когда на миндалинах засохла слизь и из-за нее возникает дискомфорт.
"Доктор 24": насморк
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