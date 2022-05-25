Врач развеял миф об эффективности витамина С при простуде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач-иммунолог Андрей Продеус предупредил, что витамин С не является эффективным средством для борьбы с простудой. Об этом он написал на платформе "Яндекс.Дзен".

"К сожалению, должен вас разочаровать: витамин С в тех дозах, в которых он обычно применяется, не может служить защитой от вирусных инфекций", – заявил эксперт.

Для противовирусного эффекта, уточнил Продеус, нужно съесть восемь граммов витамина. При этом такая доза может нанести вред здоровью.

Ранее диетолог Йорн Класен рассказал о продуктах, которые помогают бороться с ожирением печени на ранних стадиях. В их числе – богатый витамином С болгарский перец.