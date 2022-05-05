Врач-сомнолог рассказал о важности соблюдения режима сна

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Социальный джетлаг, или сбой суточных биологических ритмов организма, является распространенной проблемой современного общества. Об этом заявил терапевт-сомнолог Павел Кудинов.

По его словам, поздно засыпая и поздно просыпаясь, люди смещают свои биологические часы. В результате возникает дефицит сна, появляется дневная сонливость и снижается работоспособность.

"Любые нарушения сна, в том числе джетлаг, наиболее опасны для людей, у которых есть хронические заболевания. Нарушения сна приводят к ускорению процесса. Особенно это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями центральной нервной системы. Недосып и дневная сонливость также опасны для людей, которые задействованы на работе, требующей повышенной концентрации внимания", – цитирует Кудинова Пятый канал.

Сомнолог отметил, что к раннему пробуждению нужно начать готовиться заранее. В частности, эксперт посоветовал каждый день просыпаться на час раньше, подводя биологические часы к рабочему графику.

Кудинов подчеркнул, что помочь в этом вопросе могут препараты с содержанием мелатонина, который вызывает предварительную сонливость.

"Также никто не отменял травы: мяту, мелиссу, ромашку или настойку пиона. Но лучше справляться с этим вопросом самостоятельно", – заключил врач.

Ранее клинический психолог, доктор Майрав Коэн-Цион рассказала, что в идеале человек должен засыпать через 10 минут, максимум на это может уходить 20 минут. Долгое засыпание может стать причиной ощущения недосыпа и сильной усталости на следующий день.

