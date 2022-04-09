Названы привычки, которые пагубно влияют на состояние сердца

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Врач-кардиолог Екатерина Племянникова перечислила главные привычки, существенно ускоряющие старение сердца и сосудов. Об этом она рассказала порталу "Доктор Питер".

По словам специалиста, даже пассивное курение может приводить к раннему развитию атеросклероза в сосудах. Курение делает кровь более вязкой, а также повреждает сосуды.

Также врач отметила, что из-за сидячего образа жизни у человека растет вес, давление и уровень холестерина в крови, что изматывает сердце. Племянникова рекомендовала совершать ежедневную ходьбу в привычном темпе.

Кроме того, неправильное питание тоже крайне пагубно влияет на состояние сердца. По словам кардиолога, есть продукты, которые пойдут на пользу. В частности, рыба, которую советуют есть дважды в неделю. Калорийные продукты следует есть на завтрак и обед, ужин же должен быть за 3–4 часа до сна и некалорийным.

В свою очередь, неправильный режим сна может приводить к нарушению обмена веществ, развитию ожирения, заболеваниям сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Эксперт напомнила, что сон необходим для восстановления нервной системы.

Помимо этого, стресс может вызвать спазм сосудов, ужесточить артерии, увеличить частоту сердечных сокращений, спровоцировать аритмию и гипертонию.

"Лучшим способом борьбы со стрессом является хорошее хобби, занятие спортом. Когда тренировка проходит до "первого пота", тогда "сгорают" гормоны стресса и не развивается болезнь", – отметила врач.

Наконец, игнорирование необходимости пойти к врачу является еще одной пагубной привычкой. По словам кардиолога, чем раньше болезнь диагностируют, тем раньше можно будет начать лечение.

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